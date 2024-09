La Gradinata Est Manfredonia non ci sta: “Lega calcio vergogna!”

Lega calcio Vergogna

Ci ritroviamo ancora una volta a commentare l’ennesimo episodio vergognoso.

Ancora una volta, una partita sospesa per l’infortunio dell’arbitro.

Un campionato così importante come la Serie D, pecca ancora a livello organizzativo, troviamo incomprensibile come la figura del “quarto uomo” non sia prevista , visto che questo di oggi non è il primo caso dove una partita viene sospesa, a data da destinarsi.

Invece di vietare trasferte, invece di stabilire prezzi assurdi per settori ospiti strutturalmente ridicoli, invece di sequestrare accendini, invece di vietare l’ingresso di tamburi e megafoni, come successo oggi allo stadio di Angri, al “palazzo” dovrebbero pensare ad organizzare al meglio tutto quello che compete lo svolgimento regolare di una partita di calcio, nel rispetto del tifoso.

Anche oggi, soldi buttati, ma questo non interessa ai padroni del calcio, tutto questo non interessa a chi specula e non rispetta la nostra passione.

Semplicemente Vergogna!

Onore a chi viaggia.

Oltre tutto e tutti…Avanti Ultras!

Gradinata Est Manfredonia