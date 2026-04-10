La frana dei trasporti, va potenziato il sistema della logistica
La frana dei trasporti, va potenziato il sistema della logistica
Salatto (Confindustria): «L’incuria ed i mancati controlli hanno isolato il Sud.
Ora interventi strutturali su ferrovia ed autostrada, l’aeroporto di Foggia diventi hub
per passeggeri e merci
La frana di Petacciato è la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, della
straordinaria fragilità del nostro territorio. «E’ il segno dell’incuria politica e
monopolistica degli appalti, la vergogna della mancanza dei controlli di chi è
deputato a farli. E’ la dimostrazione che il regionalismo ha diviso l’Italia. Non
ci sono reali investimenti specie nelle regioni del Mezzogiorno. Quella frana
è lì da cento anni – afferma il Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto
a causa di quella frana il Sud rischia di scontare un nuovo isolamento se non
si interviene con interventi strutturali sulle fragilità risapute del territorio».
La frana ha colpito particolarmente il territorio della provincia di Foggia, non
solo la mobilità ma anche il sistema della logistica continua a subire pesanti
ripercussioni anche ora che i collegamenti sono ripresi. «Non è possibile –
sottolinea Salatto – che un abbondante acquazzone lasci a piedi migliaia di
persone, nessuno si è accorto di niente.
E’ uno scandalo che ha molte responsabilità. Fs ed Autostrade sono
intervenuti per ripristinare la linea adriatica e l’A14 nel tratto da Vasto a
Termoli – aggiunge Salatto – rileviamo nel frattempo un’importante affluenza
di passeggeri all’aeroporto di Foggia. Cerchiamo almeno di trarre spunto da
certi accadimenti. Gli aerei per Milano e Torino partono pieni, lo scalo
foggiano ha supplito in questi giorni al deficit di collegamenti.
Sarebbe il caso dirafforzarne la funzione potenziando il sistema della logistica
sul “Gino Lisa”, facendo in modo che lo scalo non venga utilizzato solo dai
passeggeri ma anche dalle merci. Dobbiamo fare in modo – conclude Salatto –
che gli inconvenienti diventino opportunità, la viabilità della provincia di
Foggia è continuamente minacciata non solo dal maltempo ma da una rete
infrastrutturale vecchia e fatiscente».