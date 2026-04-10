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La frana dei trasporti, va potenziato il sistema della logistica

Salatto (Confindustria): «L’incuria ed i mancati controlli hanno isolato il Sud.

Ora interventi strutturali su ferrovia ed autostrada, l’aeroporto di Foggia diventi hub

per passeggeri e merci

La frana di Petacciato è la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, della

straordinaria fragilità del nostro territorio. «E’ il segno dell’incuria politica e

monopolistica degli appalti, la vergogna della mancanza dei controlli di chi è

deputato a farli. E’ la dimostrazione che il regionalismo ha diviso l’Italia. Non

ci sono reali investimenti specie nelle regioni del Mezzogiorno. Quella frana

è lì da cento anni – afferma il Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto

a causa di quella frana il Sud rischia di scontare un nuovo isolamento se non

si interviene con interventi strutturali sulle fragilità risapute del territorio».

La frana ha colpito particolarmente il territorio della provincia di Foggia, non

solo la mobilità ma anche il sistema della logistica continua a subire pesanti

ripercussioni anche ora che i collegamenti sono ripresi. «Non è possibile –

sottolinea Salatto – che un abbondante acquazzone lasci a piedi migliaia di

persone, nessuno si è accorto di niente.

E’ uno scandalo che ha molte responsabilità. Fs ed Autostrade sono

intervenuti per ripristinare la linea adriatica e l’A14 nel tratto da Vasto a

Termoli – aggiunge Salatto – rileviamo nel frattempo un’importante affluenza

di passeggeri all’aeroporto di Foggia. Cerchiamo almeno di trarre spunto da

certi accadimenti. Gli aerei per Milano e Torino partono pieni, lo scalo

foggiano ha supplito in questi giorni al deficit di collegamenti.

Sarebbe il caso dirafforzarne la funzione potenziando il sistema della logistica

sul “Gino Lisa”, facendo in modo che lo scalo non venga utilizzato solo dai

passeggeri ma anche dalle merci. Dobbiamo fare in modo – conclude Salatto –

che gli inconvenienti diventino opportunità, la viabilità della provincia di

Foggia è continuamente minacciata non solo dal maltempo ma da una rete

infrastrutturale vecchia e fatiscente».