La forza di una donna, spoiler 8 luglio 2025: Bahar subisce un furto, Sirin la tormenta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 8 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar si renderà protagonista di un’altra spiacevole vicenda, sembra che per lei non ci sia proprio spazio per la serenità. Cosa succederà? Verrà aggredita e le ruberanno lo stipendio dopo averlo ritirato, resterà anche ferita.

Spoiler La forza di una donna 8 luglio 2025: Sirin non lascia in pace Bahar

In seguito all’accaduto andrà subito alla Polizia per sporgere denuncia e si troverà in difficoltà quando dovrà tornare a casa. La vicenda non lascerà Arif indifferente, infatti le offrirà dei soldi. Nel frattempo Sirin non smetterà di tormentare Bahar, in che modo? Facendole delle telefonate anonime.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la sorellastra di Bahar si avvicinerà ad Arif con una scusa. Quale? Fingerà di essere alla ricerca di un appartamento. Intanto Doruk e Nisan prima di addormentarsi fantasticheranno pensando al padre, la madre cercherà di far capire loro che la ricchezza non avrà mai un valore maggiore dei momenti di gioia trascorsi con i propri cari.