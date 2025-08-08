La forza di una donna, spoiler 8 agosto 2025: Hikmet prova ad uccidere Ceyda, lei e Yeliz…
Hikmet torna ancora da Ceyda, lei e Yeliz vengono arrestate. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 8 agosto 2025, negli ultimi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Ceyda non appena tornerà a casa troverà Hikmet ad aspettarla e con la scusa di un caffè riuscirà ad avvisare Seyfullah. L’uomo si recherà lì insieme ai suoi uomini e quando il suo ex amante sarà alle strette proverà a gettarla dalla finestra. A salvarla ci penserà la Polizia, la donna però finirà in carcere.
Spoiler La forza di una donna 8 agosto 2025: Yeliz e Ceyda vengono arrestate
Piril svolgerà alcune indagini sulla vita di Bahar, intanto Hatice scoprirà che le condizioni di salute della figlia sono molto più gravi di quanto pensava e cercherà di giustificare il suo comportamento.
Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che sia Yeliz che Ceyda finiranno per essere arrestate a causa della violenta lite scoppiata con Sirin, però verranno rilasciate poco dopo. Non appena Yeliz uscirà di prigione il marito le chiederà il divorzio mandandola su tutte le furie.