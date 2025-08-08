La forza di una donna, spoiler 8 agosto 2025: Hikmet prova ad uccidere Ceyda, lei e Yeliz…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 8 agosto 2025, negli ultimi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda non appena tornerà a casa troverà Hikmet ad aspettarla e con la scusa di un caffè riuscirà ad avvisare Seyfullah. L’uomo si recherà lì insieme ai suoi uomini e quando il suo ex amante sarà alle strette proverà a gettarla dalla finestra. A salvarla ci penserà la Polizia, la donna però finirà in carcere.

Spoiler La forza di una donna 8 agosto 2025: Yeliz e Ceyda vengono arrestate

Piril svolgerà alcune indagini sulla vita di Bahar, intanto Hatice scoprirà che le condizioni di salute della figlia sono molto più gravi di quanto pensava e cercherà di giustificare il suo comportamento.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che sia Yeliz che Ceyda finiranno per essere arrestate a causa della violenta lite scoppiata con Sirin, però verranno rilasciate poco dopo. Non appena Yeliz uscirà di prigione il marito le chiederà il divorzio mandandola su tutte le furie.