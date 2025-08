La forza di una donna, spoiler 6 agosto 2025: duro scontro tra Bahar e Sirin, Jale la caccia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 6 agosto 2025, nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar starà sempre peggio ma continuerà a cercare la sorella dopo la scioccante scoperta. Per caso scoprirà che per evitarla si è rifugiata a casa di Musa e Jale e si recherà subito da lei, tra loro scoppierà l’ennesimo scontro.

Spoiler La forza di una donna 6 agosto 2025: Jale caccia di casa Sirin, Bahar ferita dopo lo scontro

Negli episodi di oggi Jale chiederà a Sirin di andare via da casa sua perché è convinta che sia stata lei a parlare con Bora del suo divorzio con Musa. Intanto Doruk e Nisan prepareranno la colazione alla madre per farle una sorpresa, però noteranno che ha una ferita sulla guancia e le chiederanno cosa le sia successo.

Mentre penserà al violento scontro con la sorella Bahar mentirà ai suoi figli. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Piril riceverà a casa sua delle foto di Bahar insieme ai suoi figli, però non le farà vedere al marito. Hikmet capirà di non potersi più fidare di Peyami, al suocero confesserà di essersi innamorato di Ceyda. Lui però lo minaccerà perché non vuole che sua figlia soffra, gli dirà infatti che farà i conti con delle conseguenze se non dimenticherà la sua amante.