La forza di una donna, spoiler 5 agosto 2025: Sarp pensa a Bahar, lei cerca Julide

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 5 agosto 2025, nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Piril ha convinto Alp a trasferirsi in America, i due pranzeranno con Suat e lui vedendo per strada la sua vecchia Jeep si rattristerà ricordando la vita con Bahar. Yeliz sarà molto turbata per il litigio con l’amica e Ceyda proverà a tirarla su.

Spoiler La forza di una donna 5 agosto 2025: Arif propone a Enver di vivere da lui, Seyfullah minaccia Hikmet

Dopo il litigio con Bahar, Arif offrirà ospitalità a Enver e durante la cena gli confesserà che prova forti sentimenti per una donna. Hikmet verrà minacciato da Seyfullah, lo costringerà a non vedere più Ceyda. La figlia Umran avrà il sospetto che il padre ha acquistato il night club perché è innamorato di Ceyda.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bahar proverà a rintracciare Julide. Sarà sempre più convinta che il marito sia ancora vivo, pensa che se dovesse morire a causa della malattia la donna potrebbe affidare i figli al padre.