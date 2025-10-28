La forza di una donna, spoiler 28 ottobre 2025: Munir rivela a Suat cosa ha scoperto su Nazir

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 28 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Munir si recherà da Suat per rivelargli quello che ha scoperto. All’uomo dirà che Nazir ha in mente di rapire Bahar, Nisan e Doruk con l’obiettivo di portarli al sicuro in una casa.

Spoiler La forza di una donna 28 ottobre 2025: Yeliz in difficoltà al lavoro

Quale sarà la reazione di Suat? L’uomo chiederà a Munir di guadagnare un po’ di tempo con Sarp, così facendo Nezir potrà mettere in atto il suo piano e loro potranno liberarsi del marito di sua figlia.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che anche Yeliz ha trovato un nuovo lavoro e dovrà affrontare il suo primo giorno, la donna però farà i conti con qualche difficoltà.