La forza di una donna, spoiler 30 giugno 2025: Nisan fa una richiesta ad Arif, l’ex è gelosa

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.20 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 30 giugno 2025, nel primo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Nisan e Doruk parteciperanno ad una vendita di beneficienza organizzata dalla scuola alla quale però la madre non potrà partecipare perché le hanno impedito di assentarsi dal lavoro.

Spoiler La forza di una donna 30 giugno 2025: l’ex di Arif fa una scenata di gelosia

Nei precedenti episodi de La forza di una donna i figli di Bahar avevano chiesto ad Arif di andare alla vendita di beneficienza perché a differenza degli altri bambini loro non avevano nessuno. Stando alle anticipazioni Nisan si sentirà in imbarazzo a causa dell’assenza dei genitori e chiederà al vicino di casa di fingere di essere il loro papà.

Vedere Arif così coinvolto con Nisan e Doruk farà ingelosire la sua ex fidanzata, la donna infatti farà una scenata. Nel frattempo Bahar farà i conti con altri problemi di salute, infatti perderà più volte i sensi.