La forza di una donna, spoiler 27 giugno 2025: Jale si sente in colpa, Enver pensa che Sirin…

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 14.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 27 giugno 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che nonostante fino ad ora Jale si è mostrata molto fredda e distaccata nei confronti del figlio inizierà a provare un grande rimorso. Il motivo? Perché è consapevole di non essere una madre ideale e questo la spingerà a litigare in modo animato con il marito.

Spoiler La forza di una donna 27 giugno 2025: Enver continua a pensare al cellulare di Sarp

La dottoressa parlando con Sinan non potrà fare a meno di fare i conti con una consapevolezza che non può più ignorare. Di che si tratta? Si renderà conto che non è più innamorata di suo marito e che il loro matrimonio è destinato a finire.

Le ultime vicende hanno turbato non poco Enver, le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che sarà sempre più convinto che alla figlia occorre l’aiuto di uno psichiatra. Inoltre, non riuscirà a smettere di pensare al telefono di Sarp e al fatto che ce lo avesse Sirin.