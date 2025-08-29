La forza di una donna, spoiler 29 agosto 2025: Ender furioso con Sirin, chiederà alla figlia di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 29 agosto 2025, negli ultimi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Enver si recherà nel negozio di Mahir per riprendere il telefono di Bahar con le foto del marito, lui gli dirà di aver visto da poco Sarp, una notizia che lo turberà molto. Subito dopo lui si precipiterà da Sirin per scoprire dove si trova l’uomo, lei però lo pregherà di non rivelare a nessuno cosa ha scoperto perché metterebbe la loro famiglia in pericolo.

Spoiler La forza di una donna 29 agosto 2025: Enver minaccia Sirin

Enver non crederà alle parole della figlia e le chiederà di organizzare un incontro con Sarp minacciandola di recarsi alla Polizia se non lo farà. Intanto Julide si presenterà a casa del figlio e gli chiederà di poter vedere Bahar e i suoi nipoti.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Jale durante una chiacchierata con Hatice le consiglierà di portare Sirin in un ospedale psichiatrico dove potrà ricevere l’aiuto di cui ha bisogno.