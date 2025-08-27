La forza di una donna, spoiler 27 agosto 2025: Bahar si sente male, in ospedale ferisce Arif

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 27 agosto 2025, negli ultimi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Doruk e Nisan saranno sempre più legati ad Arif, il bambino proverà addirittura il desiderio che l’uomo diventi suo padre. Nel momento in cui Bahar lo scoprirà cercherà di trovare una soluzione per evitare che i suoi figli ne risentano troppo dell’assenza della figura paterna.

Spoiler La forza di una donna 27 agosto 2025:

Bahar si metterà a giocare con i suoi figli ma a causa dello sforzo che farà si ritroverà a fare i conti con dei forti dolori. Preoccupato per lei Enver la convincerà ad andare in ospedale e chiederà ad Arif di accompagnarla.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che nell’episodio di oggi, mercoledì 27 agosto 2025, Bahar mentre sarà in ospedale pronuncerà il nome di Sarp nel sonno, episodio che inevitabilmente farà soffrire l’amico dal momento che prova dei sentimenti nei suoi confronti.