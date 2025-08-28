La forza di una donna, spoiler 28 agosto 2025: Julide si recherà a casa di Sarp, Ceyda e Yeliz litigano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 28 agosto 2025, negli ultimi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Julide si recherà a casa di Sarp e gli chiederà cosa sia accaduto il giorno dell’incidente in mare. Quando tornerà a casa Piril sarà molto sorpresa di vedere lì la madre del marito. Nel frattempo scoppierà un acceso litigio tra Ceyda e Yeliz. Il motivo? Perché la prima dirà che spera che possa scoppiare l’amore tra Arif e Bahar.

Spoiler La forza di una donna 28 agosto 2025: Hatice riceverà la chiamata di Bahar, l’ex amante del suo primo marito

Enver riceverà un grosso ordine di camice e avrà paura di non riuscire a commissionarlo, per portarlo a termine però riceverà l’aiuto di tutti.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che l’ex amante del suo primo marito chiamerà Hatice per dirle che sua figlia Burcu potrebbe essere compatibile con Bahar, se così fosse potrebbe essere lei la sua donatrice di midollo.