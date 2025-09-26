La forza di una donna, spoiler 26 settembre 2025: Yusuf dice ad Arif che lo hanno usato, lui rivela che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.10 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 26 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Yusuf parlerà con il figlio e cercherà di convincerlo del fatto che Bahar e le persone intorno a lei lo hanno sfruttato perché in quel momento avevano bisogno di aiuto. L’uomo non crede che siano davvero amici.

Spoiler La forza di una donna 26 settembre 2025: la novità di Arif spiazza Yusuf

Il padre di Arif pensa che abbiano solo approfittato della sua bontà, ma lui non crede che sia davvero così. Il barista subito dopo lascerà Yusuf senza parole rivelandogli di aver regalato a Bahar l’anello che apparteneva a sua madre per chiederle di diventare sua moglie.

Come reagirà Yusuf di fronte all’inaspettata novità? Le anticipazioni de La forza di una donna non fanno sapere altri dettagli in merito alla puntata di oggi, sicuramente però ci saranno altri colpi di scena pronti a stupire i telespettatori.