La forza di una donna, spoiler 25 settembre 2025: Enver rivela a Bahar che Sarp è vivo?

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.10 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 25 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Grazie all’intervento che ha subito Bahar inizierà finalmente a stare meglio, infatti non sarà più in pericolo di vita. La protagonista ha trascorso diversi giorni in ospedale e si preparerà a tornare a casa.

Spoiler La forza di una donna 25 settembre 2025: Bahar scopre la verità su Sarp?

Saranno tutti emozionati per le dimissioni di Bahar dall’ospedale e non vedranno l’ora di riabbracciarla. Intanto Enver, che fino ad ora ha nascosto la verità alla figliastra, penserà di rivelarle che Sarp in realtà è ancora vivo.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Arif, che desidera sposare Bahar, non sarà d’accordo con il sarto perché teme che saputa la verità la sua amata cambierà idea sul matrimonio. Nel frattempo Piril dopo aver parlato con Enver ed Hatice tornerà a casa dal marito e scoprirà cosa è successo nella casa sul lago.