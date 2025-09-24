La forza di una donna, spoiler 24 settembre 2025: Enver ha un malore, cosa gli ha confessato Piril

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.10 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 24 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda quando si recherà in ospedale da Bahar la sorprenderà mentre chiama di nascosto Arif. Lei da tempo è convinta che lui sia l’uomo perfetto per la protagonista e lo dirà all’amica.

Spoiler La forza di una donna 24 settembre 2025: Piril svela una scioccante verità

Dopo essere scappata dalla casa sul lago insieme ai gemelli Piril si presenterà a sorpresa a casa di Hatice ed Enver con l’intenzione di rivelare loro una scioccante verità, entrambi saranno molto sorpresi di vederla.

Al sarto e alla moglie Piril dirà che Sirin ha avuto una relazione con Sarp. Ma non è tutto, li metterà anche al corrente del fatto che la figlia ha avuto una relazione anche con Suat, suo padre. Sentendo le rivelazioni della donna Enver avrà un altro malore.