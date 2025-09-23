La forza di una donna, spoiler 23 settembre 2025: Sarp crede che Piril e i figli siano stati rapiti ma…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.10 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 23 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver scoperto che la sua prima moglie in realtà è ancora viva Sarp non riuscirà a smettere di pensare a lei e vorrebbe rivederla, infatti si recherà da lei.

Spoiler La forza di una donna 23 settembre 2025: la moglie di Sarp cerca Sirin

Non appena arriverà in ospedale Sarp si imbatterà di nuovo in Ceyda e non riuscirà a rivedere Bahar. Nel frattempo gli uomini di Nezir si recheranno a casa dell’uomo e della moglie Piril, quali sono le loro intenzioni?

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna quando ‘Alp’ arriverà nella casa sul lago farà una spiacevole scoperta, gli uomini che si occupavano di proteggere la sua famiglia sono stati uccisi. I figli e Piril non saranno lì, lui penserà che siano stati rapiti da Azmi. È davvero così? In realtà la moglie di Sarp è scappata e sta cercando Sirin.