La forza di una donna, spoiler 22 settembre 2025: Hatice chiede spiegazioni alla figlia, Sirin mente

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.10 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 22 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Hatice è rimasta molto sorpresa dopo aver trovato degli abiti molto costosi nella camera della figlia, c’erano anche dei soldi e non potrà fare a meno di chiedersi da dove provengano. Gli spoiler fanno sapere che la donna farà delle domande a Sirin.

Spoiler La forza di una donna 22 settembre 2025: Sirin non è sincera con Hatice

Visibilmente preoccupata Hatice chiederà a Sirin di spiegarle dove abbia preso quei costosi vestiti e il denaro che il padre ha trovato in camera sua. Ancora una volta la ragazza dirà una bugia alla madre.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che la riccia inventerà ad Hatice di aver trovato un nuovo fidanzato ricco. A detta sua sarebbe stato lui a comprarle quegli abiti e a regalarle il denaro trovato da Enver.