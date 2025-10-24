La forza di una donna, spoiler 24 ottobre 2025: Sirin confessa la verità al padre, Enver sconvolto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 24 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Hatice sarà furiosa con la figlia dopo aver capito che ha speso i soldi che lei aveva accettato da Sarp. Come al solito la figlia all’inizio ha provato a negare, ma quando la madre l’ha messa con le spalle al muro è stata costretta a dire la verità.

Spoiler La forza di una donna 24 ottobre 2025: Enver sconvolto dalla verità sul denaro

Sin dall’inizio la riccia ha dimostrato di essere una manipolatrice molto abile, durante il confronto con la madre infatti ha spostato l’attenzione sulla vera origine del denaro.

Hatice aveva fatto credere al marito che i soldi provenissero dalla sua liquidazione di lavoro. L’uomo infatti non immagina affatto che la moglie ha ignorato il suo volere accettando il denaro offerto da Sarp per Bahar e i loro figli. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che quando Sirin racconterà come stanno davvero le cose ad Enver lui apparirà sconvolto e deluso.