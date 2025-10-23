La forza di una donna, spoiler 23 ottobre 2025: Hatice discute con Sirin, ha scoperto che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 23 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar sarà ancora turbata dopo quello che ha scoperto. Lei pensava che Sarp sarebbe tornato da loro ma è rimasta sconvolta quando lo ha visto insieme alla sua nuova famiglia.

Spoiler La forza di una donna 23 ottobre 2025: Bahar deciderà di cambiare vita?

Dopo essere entrata nella camera della figlia Hatice farà una scoperta che la spiazzerà non poco. Poco dopo affronterà Sirin e scoppierà l’ennesima discussione tra loro.

Sirin per riconquistare la fiducia di Enver gli racconterà da dove vengono davvero i soldi, quelli che la moglie gli ha fatto credere fossero la sua liquidazione. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che dopo la forte delusione Bahar capirà che è arrivato il momento di cambiare vita.