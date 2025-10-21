La forza di una donna, spoiler 21 ottobre 2025: Bahar vede Sarp con la sua famiglia, Münir la spaventa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 21 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Bahar è caduta nel tranello della sorellastra e si è recata nell’hotel convinta di avere un appuntamento con Sarp. In realtà faceva parte del piano di Sirin per farle scoprire che l’uomo negli anni che sono stati lontani si è rifatto una vita sposando Piril e facendo due figli con lei. Gli spoiler fanno sapere che nella hall la protagonista sarà molto turbata.

Spoiler La forza di una donna 21 ottobre 2025: Münir dice a Bahar di aver rapito i suoi figli

Da lontano Bahar guarderà Sarp insieme alla sua nuova famiglia, una scoperta che la getterà ancora una volta nello sconforto. Proprio in quel momento Münir si avvicinerà a lei per spaventarla.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che l’uomo dirà a Bahar di aver rapito i suoi figli, una rivelazione che la farà preoccupare terribilmente. Il suo obiettivo sarà quello di farle capire quanto sia fragile.