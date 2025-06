La forza di una donna, spoiler 20 giugno 2025: Enver e Hatice aiutato Bahar, Sirin si infuria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 14.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 20 giugno 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che la vicina di casa di Yusuf, con il quale ha una relazione clandestina, continuerà a fargli pressioni. Dopo che Bahar li ha visti insieme ha paura che possa raccontare tutto al marito ed è per questo motivo che gli ha chiesto di sfrattarla.

Spoiler La forza di una donna 20 giugno 2025: Bahar chiede aiuto ad Enver, interviene anche Hatice

Bahar dopo aver ricevuto l’avviso di sfratto sarà molto preoccupata ma dovrà fare i conti con un altro problema, nella puntata di oggi infatti i suoi figli si ammaleranno. Lei non potrà assentarsi dal lavoro, deciderà quindi di chiamare Enver per chiedere il suo aiuto.

Nonno Enver dimostrerà di non essere all’altezza della situazione, infatti sarà necessario anche l’intervento di Hatice. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che i due terranno nascosto alla figlia il fatto di essere andati dai nipoti per accudirli, lei però lo scoprirà. Sirin darà di matto quando verrà a sapere dell’avvicinamento dei suoi genitori ai figli di Bahar.