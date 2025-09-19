La forza di una donna, spoiler 19 settembre 2025: Nisan fa una scioccante scoperta su Sarp

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 19 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che in ospedale Sarp vedrà i suoi figli, Doruk e Nisan. L’uomo avrebbe voluto vedere anche Bahar ma non appena noterà la presenza di un uomo di Nezir sarà costretto ad andare via.

Spoiler La forza di una donna 19 settembre 2025: Nisan non rivela la verità a Bahar

Per giorni Doruk è stato convinto di aver visto il padre, continuava a dire alla madre che era tornato per stare con loro, lei però gli ha confessato che è morto cinque anni fa. Il bambino inizierà quindi a pensare che il suo ritorno sia solo un sogno.

Con Bahar la figlia deve mantenere il segreto perché delle emozioni così forti potrebbero far aggravare le sue condizioni di salute. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Nisan farà un’altra scoperta, cioè che il padre ha avuto altri figli.