La forza di una donna, spoiler 20 ottobre 2025: Bahar si reca in hotel per incontrare Sarp ma…

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 20 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Dopo aver ricevuto un messaggio da parte di Sarp nel quale le chiedeva di incontrarsi al più presto lei ha chiesto ad Arif di non aiutarla più. Il motivo? Perché non crede di meritare la sua vicinanza e la sua gentilezza. Gli spoiler fanno sapere che la donna si recherà in un albergo per vedere il marito.

Spoiler La forza di una donna 20 ottobre 2025: nuovo piano di Sirin per ferire Bahar

Le cose però non stanno come pensa Bahar, infatti non è stato il marito ad organizzare il loro incontro, lui in realtà non è al corrente del fatto che si vedranno nell’albergo.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che è stata Sirin ad architettare tutto. Perché lo ha fatto? Per ferire la sorellastra dimostrandole che Sarp durante la loro lontananza è convolato a nozze con Piril e dalla loro unione sono nati due figli.