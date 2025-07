La forza di una donna, spoiler 23 luglio 2025: Sirin scappa di casa, Hatice disperata incolpa Bahar

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 23 luglio 2025, nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Yeliz farà visita a Bahar in ospedale ma non potrà rivelarle una cosa importante perché verranno interrotte da Arif e Ceyda. Hikmet proverà a riconciliarsi con la sua amante, però riceverà un suo rifiuto e sarà convinto che lei abbia un altro uomo. Parlando con Bersan insinuerà che si tratti di Enver. Intanto Bahar tornerà a casa e Sirin si rifiuterà di darle la sua stanza, non reagirà bene nemmeno quando la madre si offrirà di darle la sua camera. La ragazza penserà ad un piano per non dare il sangue alla sorella per l’intervento.

Spoiler La forza di una donna 23 luglio 2025: Hatice in preda alla disperazione si scaglia contro Bahar

Hikmet si presenterà a casa di Enver con cattive intenzioni, però si renderà subito conto che l’uomo non ha una relazione con Ceyda. Di notte Sirin, non sopportando la presenza della sorella e dei suoi figli a casa loro, fuggirà aiutata da Levant. Hatice sarà disperata e incolperà Bahar della scomparsa di sua figlia, lei intanto continua a pensare che Sarp non sia davvero morto.

Quello di Sirin è un piano architettato per spingere i genitori a mandare via la sorella, quando tornerà a casa ferita dirà di essere stata aggredita e che era scappata perché non si sentiva la benvenuta. Hatice penserà di vendere la casa per dare del denaro a Bahar affinché possa trovare un’altra sistemazione, Enver cercherà però di farle cambiare idea.