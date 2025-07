La forza di una donna, spoiler 21 luglio 2025: Bahar crede che Sarp sia vivo, Hatice la lascia fuori di casa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 21 luglio 2025, nei primi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar farà molto tardi in ospedale e Sirin per metterla contro la madre le farà credere che è uscita con un uomo, quando Arif la accompagnerà a casa lei gli dirà che pensa che Sarp sia vivo e che l’abbia lasciata per un’altra donna. Non appena arriverà a casa Hatice le impedirà di entrare costringendola a trascorrere la notte sui gradini. Il giorno dopo Ceyda andrà a trovare l’ex vicina di casa e chiederà ad Enver di realizzare per lei degli abiti per i suoi spettacoli.

Spoiler La forza di una donna 21 luglio 2025: la confessione di Sirin spiazza i suoi genitori

Dopo aver letto i messaggi sul telefono del marito Bahar accuserà Hatice ed Enver di averle tenuto nascosto importanti dettagli sulla morte di Sarp, loro negheranno ma lei si dirà convinta che l’uomo sia ancora vivo. Sirin confesserà ai genitori di essersi inviata da sola i messaggi da parte di Sarp, la madre sarà indulgente ma il padre non le rivolgerà più la parola.

Ceyda inviterà Bahar e la sua famiglia, tranne Sirin, al suo debutto in un locale. La protagonista e i suoi figli inizieranno ad ambientarsi a casa di Enver e Hatice, la sorella però architetterà un piano per farli andare via. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Doruk scoprirà che anche la zia è stata alla Bottega di Bahtiyar, la madre però farà fatica a credergli.