La forza di una donna, spoiler 22 luglio 2025: Bahar sviene ancora, Enver e Hatice scoprono che sta male

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 22 luglio 2025, nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Sinan consiglierà a Bahar di parlare con la sua famiglia per trovare un parente compatibile dal momento che il trapianto di midollo osseo è diventato urgente nelle sue condizioni. Arif continuerà a starle accanto e quando scoprirà che Ceyda ha invitato lei e la sua famiglia al suo spettacolo deciderà di andare con loro.

Spoiler La forza di una donna 22 luglio 2025: Enver e Hatice scoprono che Bahar è malata

Nel locale si presenterà anche Hikmet e rovinerà l’esibizione di Ceyda invitando tutti a voltare le spalle, lei subito dopo lo affronterà. Baher perderà di nuovo i sensi, questa volta davanti ai suoi figli, quando verrà portata in ospedale Jale svelerà la verità ad Hatice ed Enver sulla malattia della donna.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Sirin proverà a prendere il telefono della sorella ma non ci riuscirà. Anche Arif scoprirà che Bahar sta male quando si recherà in ospedale e resterà accanto a lei, poi apprenderà da Yeliz la verità su Sirin. Gli rivelerà anche che la ragazza si inviava da sola sul suo telefono dei messaggi con il cellulare di Sarp.