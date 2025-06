La forza di una donna, spoiler 19 giugno 2025: Yusuf vuole sfrattare Bahar, Nisan è turbata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 14.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 19 giugno 2025, nel penultimo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che durante l’uscita a quattro Bahar frenerà subito l’entusiasmo di Hakan, non è assolutamente interessata ad iniziare una frequentazione. Non appena tornerà a casa scoprirà che i suoi figli hanno letto sul computer un articolo sul padre dove etichettato come un ‘pervertito’.

Spoiler La forza di una donna 19 giugno 2025: Arif prova ad aiutare Bahar, Musa conosce Sinan

Dopo aver letto le dure accuse contro il padre Nisan sarà alquanto turbata, la madre proverà quindi a parlare con loro per spiegare la vicenda. I drammi però non sono ancora finiti, infatti Bahar troverà anche un biglietto di Yusuf in cui la avvisa di volerla sfrattare. Lei andrà subito da Arif per chiedergli di convincere il padre a farli rimanere lì.

Arif proverà ad aiutare Bahar ma sarà inutile, il padre infatti non vuole cambiare idea sullo sfratto. In casa la donna si accorgerà che la foto di Sarp non c’è più, le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Doruk le dirà che è stata la sorella a buttarla. Quando la madre si arrabbierà con Nisan lei non riuscirà a trattenere le lacrime. Nel frattempo Musa conoscerà Sinan, lui non sa che si tratta dell’ex fidanzato di Jale e deciderà di invitarlo a casa loro per cenare insieme, lui si presenterà insieme alla fidanzata.