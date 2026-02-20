La forza di una donna, spoiler 20 febbraio 2026: Fazilet si fa male, Ceyda torna da Raif per…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 20 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Jale si metterà in contatto con la signora Fazilet per chiederle come sta e per ricordarle quanto sia importante fare la fisioterapia.

Spoiler La forza di una donna 20 febbraio 2026: Ceyda tornerà a lavorare per Fazilet e Raif?

Al telefono Fazilet dirà alla dottoressa che fino a quando non troverà una nuova collaboratrice non potrà dedicarsi alla fisioterapia. La signora subito dopo si farà male alla schiena mentre proverà a prendere una pentola.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Ceyda deciderà di tornare a casa di Raif per restituire un cappello e non appena sarà lì offrirà la sua disponibilità.