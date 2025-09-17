La forza di una donna, spoiler 17 settembre 2025: Arif caccia Sarp, lui crolla sfinito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 17 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Yeliz racconterà ad Hatice ed Enver che Sarp si è presentato di nuovo a casa loro. Il sarto e la moglie useranno la macchina della ragazza per far uscire Doruk e Nisan di casa senza che il padre li veda.

Spoiler La forza di una donna 17 settembre 2025: Enver raggiunge Sarp quando lo vede crollare

Non appena Arif scoprirà che Sarp è tornato a casa del sarto e della moglie andrà su tutte le furie, Enver però riuscirà a farlo calmare. In preda alla disperazione il marito di Bahar tornerà a casa di Hatice e del marito e busserà con insistenza.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Arif chiederà a Sarp di andarsene dicendogli che Hatice ed Enver non si trovano nell’appartamento. Marito e moglie in realtà sono in casa e di nascosto lo vedranno cadere a terra sfinito. Il sarto non riuscirà ad ignorarlo, infatti deciderà di recarsi da lui.