La forza di una donna, spoiler 18 settembre 2025: Sarp vuole vedere Bahar e i figli, lei ha un malore

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 18 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar riceverà una visita inaspettata in ospedale, di chi si tratta? Della donna che in passato è stata l’amante di suo padre.

Spoiler La forza di una donna 18 settembre 2025: Arif chiede a Bahar di sposarlo

Dopo aver creduto per anni che la sua prima moglie e i loro figli fossero morti Sarp ha scoperto una sconvolgente verità, cioè che sono vivi. In preda alla shock vorrebbe subito precipitarsi da loro.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Enver proverà a convincerlo a non farlo, gli rivelerà che Bahar è molto malata e ha paura che scoprire in questo momento che è ancora vivo potrebbe turbarla troppo. Intanto in ospedale Arif chiederà alla sua amata di diventare sua moglie, lei però avrà un malore.