La forza di una donna, spoiler 18 luglio 2025: Bahar si trasferisce da Hatice, Arif la aiuta ancora

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 18 luglio 2025, negli ultimi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar deciderà di andare a vivere a casa della madre insieme ai suoi figli a causa del suo attuale stato di salute, teme infatti di mettere di nuovo in pericolo i bambini. A casa di Enevr e Hatice potrà approfittare del loro aiuto e non dovrà affrontare le cure da sola.

Spoiler La forza di una donna 18 luglio 2025: Sirin e Hatice poco accoglienti con Bahar

In seguito alla sua decisione Bahar potrà ancora sul sostegno di Arif, l’uomo infatti le offrirà il suo aiuto per portare tutte le sue cose a casa della madre. Lì dovrà fare i conti con l’atteggiamento decisamente poco accogliente di Hatice e Sirin.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Enver sarà l’unico ad essere felice del fatto che Bahar e i suoi figli abbiano deciso di vivere insieme a loro. L’uomo infatti proverà in ogni modo a farli sentire a loro agio. Nel frattempo Ceyda affronterà Yusuf, all’uomo rivelerà un suo grande segreto.