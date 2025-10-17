La forza di una donna, spoiler 17 ottobre 2025: Bahar segue Sirin, Ceyda vuole vendicarsi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 17 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver rivisto il marito lui è scomparso e non è più tornato nonostante le avesse promesso che lo avrebbe fatto presto, Bahar proverà quindi a scoprire dove si trova. Dopo essersi recata a casa di Hatice ed Enver cercherà di far parlare la sorella perché pensa che lei sappia dove si trovi Sarp.

Spoiler La forza di una donna 17 ottobre 2025: Ceyda vuole fare un dispetto a Jale

Come al solito Sirin sarà perfida con la sorellastra e non le rivelerà nessuna informazione per aiutarla a trovare il marito. Per Bahar mantenere il controllo sarà impossibile, infatti si scaglierà contro la ragazza. La donna sarà curiosa di scoprire chi sia il fidanzato della riccia, pensa che la cosa potrebbe essere utile, deciderà quindi di seguirla.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Ceyda non ha affatto digerito ciò che le è successo durante il suo primo giorno di lavoro. La ragazza è furiosa per il modo in cui la dottoressa l’ha trattata accusandola ingiustamente. Jale ha capito di aver sbagliato e vorrebbe farsi perdonare, la bionda però vuole vendicarsi, infatti sta pensando di punirla facendole un dispetto.