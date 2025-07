La forza di una donna, spoiler 16 luglio 2025: Bahar scopre tutto sulla droga, i sospetti ricadono su…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 16 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar scoprirà che qualcuno aveva nascosto un pacchetto pieno di droga all’interno della sua abitazione. La Polizia però non è riuscita a trovarlo perché credendo che fosse un gioco Doruk lo aveva preso e lo aveva portato a scuola per poi perderlo prima della perquisizione.

Spoiler La forza di una donna 16 luglio 2025: Bersan voleva incastrare Bahar

È stata l’ex fidanzata di Arif, Bersan, a cercare di incastrare Bahar nascondendo la droga a casa sua perché è convinta che l’uomo si sia innamorato di lei ed è molto gelosa. La verità però non verrà fuori nella puntata di oggi, i sospetti infatti ricadranno su Yusuf.

Intanto Sirin proverà a riconciliarsi con il padre, gli regalerà una sciarpa ma l’uomo non avrà nessuna intenzione di parlare con lei. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bahar potrà contare sul sostegno di Arif in un momento così difficile. A causa della malattia farò i conti con ripetuti svenimenti e l’uomo sarà sempre pronto ad aiutarla.