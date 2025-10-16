La forza di una donna, spoiler 16 ottobre 2025: Bahar perde la pazienza durante il confronto con Sirin

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 16 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver rivisto il marito che per anni ha creduto morto Bahar vuole ritrovarla e pensa che solo la sorella possa aiutarla. Lei infatti è convinta che Sirin sia al corrente del luogo in cui si trova.

Spoiler La forza di una donna 16 ottobre 2025: il comportamento di Sirin fa infuriare Bahar

Bahar proverà ad avere un confronto con la sorellastra, ma non otterrà il risultato sperato. Dopo essersi recata a casa di Enver e Hatice farà a Sirin delle domande su Sarp ma lei non dirà nulla. Tra loro non corre buon sangue ed è evidente che la riccia non abbia nessuna intenzione di aiutarla.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bahar perderà la calma non appena si renderà conto che Sirin non le rivelerà dove si trova Sarp. Tra loro scoppierà l’ennesimo scontro?