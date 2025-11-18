La forza di una donna, spoiler 18 novembre 2025: Idil chiede ospitalità a Emre, Enver cerca un lavoro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 18 novembre 2025 nel primo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar sta provando ad avere un rapporto sereno con Sarp e Piril nella casa di montagna. La donna lo sta facendo per il bene dei suoi figli perché tutte le tensioni nate tra loro li stavano turbando.

Spoiler La forza di una donna 18 novembre 2025: Enver alla ricerca di un lavoro

Idil è stata cacciata di casa, in un momento così delicato chiederà a Emre se lui può ospitarla fin quando non avrà trovato una soluzione. Lui accetterà di aiutarla, però le dirà che la farà restare a casa sua solamente una notte.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Enver cercherà un nuovo lavoro. Al marito di Hatice consiglieranno di rivolgersi ad un fruttivendolo un po’ sordo che al momento sta cercando un collaboratore.