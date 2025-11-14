La forza di una donna, spoiler 14 novembre 2025: Nisan vede la foto di Yeliz in tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 14 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar e i suoi figli continueranno a rifugiarsi nella casa di montagna insieme a Sarp e alla sua nuova famiglia per restare al sicuro. Loro ancora non sanno cosa è successo a Yeliz mentre loro stavano scappando, nessuno ha infatti detto alla protagonista che l’amica è morta.

Spoiler La forza di una donna 14 novembre 2025: Nisan e Doruk fanno un incidente

La tensione sarà alle stelle in montagna nel momento in cui Doruk e Nisan faranno un incidente. Erano nella macchina di Sarp quando due ragazzi che gareggiavano con le auto dei genitori li tamponeranno.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che prima dell’incidente Nisan si è accorta che in televisione c’era la foto di Yeliz. La bambina però non ha capito che parlavano della morte della donna perché non c’era l’audio.