La forza di una donna, spoiler 15 luglio 2025: Bahar sconvolta per la Polizia, la malattia peggiora

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 15 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo essersi avvicinata con l’inganno ad Arif, sempre gelosa della sorella, Sirin andrà a visitare un appartamento che le ha trovato l’uomo.

Spoiler La forza di una donna 15 luglio 2025: Nisan e Doruk in preda alla paura corrono da Arif

Nella puntata che andrà in onda oggi la Polizia si presenterà a casa di Bahar dopo aver ricevuto una segnalazione. Gli agenti all’interno dell’abitazione cercheranno della droga ma la donna non ne sa nulla, infatti apparirà sconvolta.

Anche Doruk e Nisan avranno molta paura a causa dell’irruzione dei poliziotti in casa, infatti correranno da Arif per rifugiarsi in un suo abbraccio di conforto. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che questo non sarà l’unico problema di Bahar, infatti dovrà anche fare i conti col fatto che la sua malattia sta peggiorando.