La forza di una donna, spoiler 15 settembre 2025: Bahar e Arif si baciano, lei gli fa una promessa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 15 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Arif resterà accanto a Bahar dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate. L’uomo, dopo averle dichiarato i suoi sentimenti, le darà un bacio in ospedale.

Spoiler La forza di una donna 15 settembre 2025: tensione tra Doruk e Nisan, Bahar peggiora

Dopo il loro dolce bacio Bahar prometterà ad Arif che continuerà a lottare con forza e determinazione, non solo per i suoi figli ma anche per lui. Intanto Doruk e Nisan saranno piuttosto agitati per l’assenza della madre, finiranno anche per discutere in modo animato.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che sarà Arif a riportare la calma tra i bambini. La tensione sarà però forte nel momento in cui Jale telefonerà ad Hatice per informarla del fatto che le condizioni di salute di Bahar sono peggiorate ancora.