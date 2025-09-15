La forza di una donna, spoiler 15 settembre 2025: Bahar e Arif si baciano, lei gli fa una promessa
Scatta il bacio tra Arif e Bahar, i figli di lei litigano. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 15 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Arif resterà accanto a Bahar dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate. L’uomo, dopo averle dichiarato i suoi sentimenti, le darà un bacio in ospedale.
Spoiler La forza di una donna 15 settembre 2025: tensione tra Doruk e Nisan, Bahar peggiora
Dopo il loro dolce bacio Bahar prometterà ad Arif che continuerà a lottare con forza e determinazione, non solo per i suoi figli ma anche per lui. Intanto Doruk e Nisan saranno piuttosto agitati per l’assenza della madre, finiranno anche per discutere in modo animato.
Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che sarà Arif a riportare la calma tra i bambini. La tensione sarà però forte nel momento in cui Jale telefonerà ad Hatice per informarla del fatto che le condizioni di salute di Bahar sono peggiorate ancora.