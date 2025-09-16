La forza di una donna, spoiler 16 settembre 2025: Sarp sconvolto dalla verità su Bahar e i figli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 16 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo la chiacchierata avuta con Enver Sarp apparirà alquanto turbato, deciderà infatti di tornare di nuovo a casa del sarto. Quando busserà alla sua porta sarà Yeliz ad aprire e gli dirà che Hatice e il marito non sono in casa e staranno via per un po’, prima di andare via l’uomo rivedrà il piccolo Doruk.

Spoiler La forza di una donna 16 settembre 2025: Sarp aggredisce Suat

Visibilmente sotto shock Sarp andrà al cimitero e non appena riesumerà le tombe della moglie e dei suoi figli farà un’altra scioccante scoperta, dentro troverà un altro corpo. In quel momento capirà con certezza che Bahar, Doruk e Nisan sono ancora vivi.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Suat inviterà Yesim a cena, la donna apparirà dubbiosa in merito alle vere condizioni di Nezir. In preda all’ira l’uomo manderà via Piril e i suoi figli. Sarp si precipiterà dal suocero e in preda alla rabbia lo aggredirà.