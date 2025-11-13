La forza di una donna, spoiler 13 novembre 2025: Piril e Bahar hanno un chiarimento, le mogli di Sarp…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 13 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Doruk dopo aver seguito Piril fuori dalla camera da letto ha ascoltato una sua telefonata con Munir. Nemmeno Bahar riuscirà a dormire, infatti si recherà in soggiorno dove incontrerà la moglie di Sarp.

Spoiler La forza di una donna 13 novembre 2025: Ceyda vuole vendicarsi di Kamil

La protagonista aveva messo in guardia Piril dicendole che ricordava perfettamente il loro incontro fuori dalla scuola. La donna quindi è certa che sapesse già della sua esistenza e di quella dei suoi figli, però ha continuato a far credere al marito che fossero morti.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bahar e Piril avranno un altro chiarimento dopo il loro ultimo confronto. Intanto Ceyda sentirà la necessità di farla pagare a Kamil dopo aver ricordato che l’uomo aveva avuto il sospetto che Yeliz fosse una truffatrice.