La forza di una donna, spoiler 11 novembre 2025: Ceyda disperata, sta pensando al suicidio?

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 11 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda continua ad essere molto provata dopo quello che è successo a casa di Bahar, non riesce infatti ad accettare che Yeliz sia stata uccisa.

Spoiler La forza di una donna 11 novembre 2025: Jale, Hatice ed Enver si preoccupano per Ceyda

Bahar si trova ancora nella casa di montagna con i suoi figli, Sarp e la sua nuova famiglia e nessuno le ha anche detto che Yeliz è morta. Al funerale della donna erano tutti sconvolti, ma Ceyda è quella che sta soffrendo più di tutti.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che le donne che abitano nel quartiere di Bahar si riuniranno a casa della cantante per piangere Yeliz. Alcuni segnali di Ceyda faranno preoccupare molto Enver, Jale e Hatice, loro infatti temono che stia pensando al suicidio.