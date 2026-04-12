La forza di una donna, spoiler 12 aprile 2026: Raif vuole chiarire con Ceyda, Bahar trova il coraggio di…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.00. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, domenica 12 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda ha deciso di accettare la proposta della signora Fazilet, starà lontana da Raif e lei in cambio pagherà l’istruzione del piccolo Arda.

Spoiler La forza di una donna 12 aprile 2026: Emre chiede un favore a Ceyda, la signora Fazilet decide di…

Ceyda svolgerà il suo ultimo giorno di lavoro a casa della signora Fazilet. Il giorno seguente però Raif si recherà sotto casa sua per avere un chiarimento con lei, l’uomo infatti non riesce a capire cosa sia successo.

Bahar troverà il coraggio per andare a parlare con Arif per dirgli che erano solamente delle bugie quelle raccontate da Sirin. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Emre avrà un problema con sua madre e deciderà di andare da Ceyda per chiederle un favore mettendola a dura prova. Intanto la signora Fazilet prenderà una drastica decisione anche nei confronti di Bahar.