La forza di una donna, spoiler 11 aprile 2026: Fazilet fa un’offerta a Ceyda, in cambio vuole…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 11 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Emre era riuscito ad accordarsi con il padre di Arda per farlo restare con Ceyda in cambio di 10mila euro.

Spoiler La forza di una donna 11 aprile 2026: la signora Fazilet vuole pagare l’istruzione di Arda ma pretende che Ceyda…

La situazione prenderà una piega più delicata dal momento che Sirin con la sua solita perfidia si è messa in mezzo e ha convinto l’uomo a prendere una maggiore somma di denaro, 100.000 dollari.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che dopo aver scoperto che il piccolo Arda è un bambino prodigio la signora Fazilet si offrirà di pagare la sua istruzione, però chiederà qualcosa in cambio. Cosa? Chiederà a Ceyda di prendere le distanze da Raif e la licenzierà.