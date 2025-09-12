La forza di una donna, spoiler 12 settembre 2025: la rivelazione di Jale spiazza Bahar

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 12 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che in ospedale Jale dirà a Bahar per errore che un uomo di nome Sarp si è recato lì per fare visita ad Enver dopo che è stato operato, rivelazione che non la lascerà affatto indifferente.

Spoiler La forza di una donna 12 settembre 2025: Bahar sconvolta vuole indagare

La protagonista apparerà alquanto turbata, Hatice però interverrà subito per cercare di tranquillizzarla e le dirà che sicuramente Jale sta parlando del figlio del fruttivendolo, anche lui si chiama Sarp ed è molto legato ad Enver.

Le parole della madre però non convincono Bahar. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che la donna avrà intenzione di indagare, specie dopo che il figlio continua a dirle con certezza di aver visto il padre in ospedale.