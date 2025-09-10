La forza di una donna, spoiler 10 settembre 2025: Doruk svela a Ceyda di aver visto Sarp

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 10 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Doruk non sembrerà aver nessun dubbio, il bambino infatti è davvero convinto che l’uomo che ha visto nel parcheggio dell’ospedale fosse Sarp. Il piccolo deciderà quindi di parlarne con Ceyda.

Spoiler La forza di una donna 10 settembre 2025: la domanda di Arif stupisce Bahar

Ceyda non sarà stupita quando Doruk le dirà di aver visto suo padre perché lei sa che l’uomo è ancora vivo, però non può dirlo al bambino. Dopo aver parlato con lui ne parlerà con Yeliz visto che anche lei conosce la verità.

Le amiche di Bahar temono che a causa della sua malattia e del difficile momento che sta attraversando potrebbe non reggere la verità se dovesse scoprire che in realtà suo marito non è morto. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che la protagonista uscirà di nuovo con Arif. Mentre saranno insieme lui le chiederà cosa farebbe se Sarp tornasse, tornerebbe insieme a lui?