La forza di una donna, spoiler 11 settembre 2025: Bahar svela la verità su Sarp ai suoi figli

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 11 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Doruk si sveglierà all’improvviso durante la notte e inizierà a cercare Sarp. A quel punto Bahar capirà che è arrivato il momento di raccontare la verità ai suoi figli, cioè che il padre non potrà più tornare perché è morto.

Spoiler La forza di una donna 11 settembre 2025: Hatice chiede ad Enver di tornare a casa

In seguito alla rivelazione della madre il piccolo Doruk continuerà ad insistere di aver visto il padre nel parcheggio dell’ospedale ed è per questo che non crede che lui sia morto.

Hatice chiederà al marito di tornare a casa con lei non appena verrà dimesso dall’ospedale con la promessa che si prenderanno cura insieme di Bahar. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che sentendo le parole della madre Sirin avrà un attacco di gelosia.