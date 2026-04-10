La forza di una donna, spoiler 10 aprile 2026: Emre raggiunge un accordo con Dursun, Sirin rovina tutto
Sirin parla con il padre di Arda e lo convince a... Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 10 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che dopo essersi recata da Emre per parlare della loro delicata situazione Ceyda ha fatto una scoperta inaspettata che l’ha non poco stupita.
Spoiler La forza di una donna 10 aprile 2026: Sirin parla con il padre di Arda e lo convince a…
Ceyda riceverà una splendida notizia che riguarda suo figlio, di che si tratta? Emre è riuscito ad accordarsi con il vero padre di Arda, Dursun. L’uomo ha accettato che il bambino continui a stare con Ceyda in cambio di un’importante somma di denaro, 10.000 dollari.
Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che lo zampino di Sirin renderà la situazione molto più complicata. Infatti, quando Dursun porterà Satilmis al ristorante di Emre la riccia lo convincerà a chiedere in cambio molti più soldi, 100.000 dollari.