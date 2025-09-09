La forza di una donna, spoiler 9 settembre 2025: Doruk parla con Nisan, Suat e Piril mentono ad Alp

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 9 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver visto Sarp mentre si trovava con Arif nel parcheggio dell’ospedale Doruk racconterà tutto alla sorella e cercherà di convincerla del fatto che il padre sia tornato. I due torneranno nel parcheggio ma l’uomo non sarà più lì.

Spoiler La forza di una donna 9 settembre 2025: Suat e Piril dicono una bugia ad Alp

Piril apparirà molto angosciata a causa della morte di Julide, la donna è stata trovata senza vita in piscina. Suat prometterà alla figlia che ci penserà lui a far sparire il corpo della donna e cercherà di convincerla a mentire al marito.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Suat e sua figlia racconteranno una bugia ad ‘Alp’ sulla madre. Gli diranno che mentre era completamente ubriaca Julide ha provato ad uccidere i nipoti ma nel momento in cui è stata scoperta si è data alla fuga.