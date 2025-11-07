La forza di una donna si allunga su Canale 5: Ceyda distrutta, Bahar mette in guardia Piril

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manca poco all’ultimo appuntamento settimanale de La forza di una donna previsto per domani, sabato 8 novembre 2025. La dizi turca ogni settimana si prende una piccola pausa, infatti la domenica non va in onda e torna a tenere compagnia ai telespettatori il lunedì.

Gli episodi de La forza di una donna vanno in onda ogni giorni alle 16.06, ad accezione del sabato che non solo viene trasmessa in una diversa fascia oraria ma ha anche una durata diversa. La soap opera si allunga prima della pausa, infatti i telespettatori possono assistere a molte vicende.

Spoiler La forza di una donna 8 novembre 2025: confronto tra Bahar e Piril, Sarp vuole saperne di più su Arif

Va in onda alle 14.30 la dizi turca il sabato, cosa accadrà nei due episodi di domani? La morte di Yeliz ha turbato terribilmente Ceyda, apparirà infatti ancora sconvolta e crederà di vederla ovunque. Emre teme che Bahar non torni al bar pensando di non poter più lavorare lì dopo essersi assentata senza avvisarlo. L’uomo deciderà di tornare nel quartiere Tarlabasi dove incontrerà Ceyda, lei però sarà troppo sconvolta per curarsi di lui, l’uomo poi parlerà con Arif.

Bahar per tranquillare Arif lo chiamerà e gli dirà che lei e i bambini stanno bene. Nella casa di montagna però la tensione è aumentata dopo l’arrivo di Piril. Le due donne avranno un confronto durante il quale la prima moglie di Sarp le dirà che si ricorda del loro incontro a scuola, poi le dirà di non sottovalutarla. Per Ceyda, Hatice, Enver e Arif sarà un momento pieno di dolore al funerale di Yeliz, intanto Sarp chiederà spiegazioni a Bahar dopo aver sentito parlare di Arif. Lei con freddezza gli dirà che non sono affari suoi.