La forza di una donna, spoiler 10 novembre 2025: Nezim mette a dura prova Azmi, cosa deve fare

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 10 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Piril confesserà a Sarp che a rivelarle che gli uomini di Nezir volevano rapire Bahar, Doruk e Nisan è stato Munir. Quando questi hanno fallito dopo essersi recati a casa di Bahar sono stati tutti uccisi tranne Azmi.

Spoiler La forza di una donna 10 novembre 2025: Azmi in difficoltà, cosa deve fare per salvarsi

Era Azmi a capo dell’operazione ma è l’unico che è sopravvissuto dopo che per sbaglio hanno ucciso Yeliz e non sono riusciti a trovare Bahar e i suoi figli.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Nezir metterà l’uomo a dura prova, infatti se vorrà rimanere vivo dovrà uccidere suo fratello, Munir. Azmi accetterà di portare a termine questo terribile compito o rischierà di farsi uccidere?