La forza di una donna, spoiler 10 novembre 2025: Nezim mette a dura prova Azmi, cosa deve fare
Azmi in difficoltà, cosa deve fare per salvarsi. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 10 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Piril confesserà a Sarp che a rivelarle che gli uomini di Nezir volevano rapire Bahar, Doruk e Nisan è stato Munir. Quando questi hanno fallito dopo essersi recati a casa di Bahar sono stati tutti uccisi tranne Azmi.
Spoiler La forza di una donna 10 novembre 2025: Azmi in difficoltà, cosa deve fare per salvarsi
Era Azmi a capo dell’operazione ma è l’unico che è sopravvissuto dopo che per sbaglio hanno ucciso Yeliz e non sono riusciti a trovare Bahar e i suoi figli.
Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Nezir metterà l’uomo a dura prova, infatti se vorrà rimanere vivo dovrà uccidere suo fratello, Munir. Azmi accetterà di portare a termine questo terribile compito o rischierà di farsi uccidere?